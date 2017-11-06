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15:27 (мск), источник: Sputnik.by

СК об аварии в Городокском районе: возбуждено уголовное дело

Подробности страшной аварии в Витебской области, где погибли пять человек, радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Источник: Sputnik.by

Поздно вечером 5 ноября в дежурную часть ГАИ УВД Витебского облисполкома поступило сообщение о том, что на 19 километре автодороги М8 возле деревни Дрожаки легковой автомобиль Volvo S40 врезался в дерево и его разорвало на две части. На место аварии сразу выехали следователи УСК по Витебской области, а также следователи центрального аппарата Следственного комитета.

«По предварительной информации автомобиль Volvo S40 двигался в направлении Езерище со стороны деревни Бычиха. В салоне автомобиля находилось шесть человек: четверо мужчин, жители городского поселка Езерищ и две девушки, жительницы одной из деревень Городокского района. 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии», — рассказала Сахарова.

21-летняя девушка года с тяжелыми телесными повреждениями доставлена в больницу. Следователи совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области, используя возможности передвижной криминалистической лаборатории УСК по Витебской области, работают на месте аварии.

Автономная осветительная установка «Световая башня» позволила следователям провести необходимые действия в ночное время. Работу следователей на месте происшествия координирует начальник УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшей аварии и обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом в УСК по Витебской области по телефону: +37533 3998044.

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