Трамп назвал причину стрельбы в техасской церкви
Президент США Дональд Трамп считает, что стрельба в церкви в Техасе произошла
Президент США Дональд Трамп считает, что стрельба в церкви в Техасе произошла
Я думаю, что здесь проблема кроется в психическом состоянии [стрелка]. По предварительным данным, это был ненормальный человек, который болел в течение долгого времени. Но здесь речь не идет о проблеме с обращением оружия.
По его словам, число жертв в церкви могло возрасти, но «к счастью, у
Накануне в церкви города
Стрелком оказался бывший военнослужащий ВВС США Девин Келли, проходивший службу с 2010 по 2014 год. В 2012 году выяснилось, что он применял насилие к своей супруге и ребенку. После этого его отдали под трибунал и осудили на один год тюрьмы.
Трамп распорядился приспустить государственные флаги США на четыре дня в знак траура по жертвам стрельбы в Техасе. Президент Владимир Путин направил своему американскому коллеге соболезнования в связи с инцидентом в