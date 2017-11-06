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16:13 (мск), источник: РБК

Трамп назвал причину стрельбы в техасской церкви

Президент США Дональд Трамп считает, что стрельба в церкви в Техасе произошла из-за проблем с психикой у стрелка. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио, сообщает газета The Washington Post.

Источник: Reuters
Я думаю, что здесь проблема кроется в психическом состоянии [стрелка]. По предварительным данным, это был ненормальный человек, который болел в течение долгого времени. Но здесь речь не идет о проблеме с обращением оружия.
Дональд Трамп
Президент США

По его словам, число жертв в церкви могло возрасти, но «к счастью, у кого-то из прихожан с собой было оружие, и он смог отстреливаться». «В противном случае все было бы намного хуже», — подчеркнул Трамп.

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Накануне в церкви города Сатерленд-Спрингс в Техасе произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по прихожанам из автоматической винтовки AR-15. Жертвами атаки стали 26 человек. Нападавший был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими.

Стрелком оказался бывший военнослужащий ВВС США Девин Келли, проходивший службу с 2010 по 2014 год. В 2012 году выяснилось, что он применял насилие к своей супруге и ребенку. После этого его отдали под трибунал и осудили на один год тюрьмы.

Трамп распорядился приспустить государственные флаги США на четыре дня в знак траура по жертвам стрельбы в Техасе. Президент Владимир Путин направил своему американскому коллеге соболезнования в связи с инцидентом в Сатерленд-Спрингс.

26 убитых: расстрел в церкви транслировали в YouTube
Во время загрузки произошла ошибка.
15:12 (мск)© Ньюстюб
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