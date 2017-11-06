Автобус и лошадь не поделили дорогу на южноуральской трассе

По информации пользователей соцсети, авария произошла около двух часов ночи. От столкновения с автобусом животное погибло, сообщили очевидцы. Однако после обсуждения этого инцидента посетителями группы, в комментариях появилась запись от имени, судя по всему, виновника ДТП.

«Всем привет, 4 ноября в ночь ехал по Челябинской трассе в сторону Магнитогорска, не доезжая до Буранки наехал на лошадь, которая выскочила на дорогу. С лошадью все в порядке, если только раны. Оформил ДТП, помогите найти, чьи лошади, так как машина хорошо повреждена, и чтоб компенсировать часть затраты. Полностью не прошу, потому что есть совесть. 89090155505», — написал Булат Валиуллин.