В Калининградском зоопарке назвали причину ЧП с амурским тигром

Причиной нападения тигра на сотрудницу Калининградского зоопарка, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности во время работы в вольере. Об этом ТАСС рассказала представитель учреждения Екатерина Михайлова.

Она пояснила, что в зоопарке провели служебное расследование, которое показало, что сотрудник, работая на объекте, нарушил технику безопасности.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает.