В Калининградском зоопарке назвали причину ЧП с амурским тигром
Сотрудница учреждения, пострадавшая от лап хищника, находится в больнице в стабильном состоянии.
Сотрудница учреждения, пострадавшая от лап хищника, находится в больнице в стабильном состоянии.
Причиной нападения тигра на сотрудницу Калининградского зоопарка, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности во время работы в вольере. Об этом ТАСС рассказала представитель учреждения Екатерина Михайлова.
Она пояснила, что в зоопарке провели служебное расследование, которое показало, что сотрудник, работая на объекте, нарушил технику безопасности.
Сейчас пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, накануне амурский тигр Тайфун напал на сотрудницу зоопарка, которая в тот момент находилась в его вольере. Хищника отпугнули посетители. Пострадавшую госпитализировали. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. Отмечается, что это первый случай нападения тигра на человека в истории Калининградского зоопарка. Тигр Тайфун проживает в нем с 2002 года.