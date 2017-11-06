Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
В центре Москвы задержали более 260 человек
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Ах, какие ножки: Климова в стиле Монро затмила Джоли - поклонники
Миронов о том зачем Собчак назвала Крым украинским
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
17:09 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградском зоопарке назвали причину ЧП с амурским тигром

Сотрудница учреждения, пострадавшая от лап хищника, находится в больнице в стабильном состоянии.

Причиной нападения тигра на сотрудницу Калининградского зоопарка, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности во время работы в вольере. Об этом ТАСС рассказала представитель учреждения Екатерина Михайлова.

Она пояснила, что в зоопарке провели служебное расследование, которое показало, что сотрудник, работая на объекте, нарушил технику безопасности.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, накануне амурский тигр Тайфун напал на сотрудницу зоопарка, которая в тот момент находилась в его вольере. Хищника отпугнули посетители. Пострадавшую госпитализировали. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. Отмечается, что это первый случай нападения тигра на человека в истории Калининградского зоопарка. Тигр Тайфун проживает в нем с 2002 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Несчастливая концовка. Чем «Матильда» оскорбила чувства верующих?
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
В Малайзии назвали подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии
Трамп назвал причину стрельбы в церкви в Техасе
Экс-главе Каталонии разрешили заниматься политикой
Ученые назвали 2017 год одним из трех самых жарких в истории
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Гончаренко смелее Семина, а Бердыев сыграл с Манчини по-хозяйски В 16-м туре РФПЛ были сразу две тренерские дуэли с приставкой супер
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь