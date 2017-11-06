Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП с грузовиком в Приангарье
Один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы.
По имеющейся информации, на 1696-м километре автодороги столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Подробности ДТП пока неизвестны.
Сообщается, что из четырех пострадавших выжил только один. Это ребенок. Его госпитализировали в Заларинскую центральную районную больницу. Он находится в тяжелом состоянии.