Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП с грузовиком в Приангарье

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы.

По имеющейся информации, на 1696-м километре автодороги столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Подробности ДТП пока неизвестны.