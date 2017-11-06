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17:00 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП с грузовиком в Приангарье

Один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы.

По имеющейся информации, на 1696-м километре автодороги столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Подробности ДТП пока неизвестны.

Сообщается, что из четырех пострадавших выжил только один. Это ребенок. Его госпитализировали в Заларинскую центральную районную больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

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