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17:54 (мск), источник: Sputnik.by

Хулиганская выходка «из 90-х» может стоить 3 лет свободы

О хулиганском инциденте «из прошлого», случившемся недавно в одном из минских кафе, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Источник: Sputnik.by

Происшествие в духе эпохи первичного накопления капитала конца 1980-начала 90-х годов прошлого века случилось в Минске. С той лишь разницей, что в те времена подобное было, что называется, в порядке вещей, происходило практически на каждом шагу, и мало кого волновало. Теперь же подобная выходка никогда не останется без внимания окружающих и правоохранительных органов.

Минчанин 1972 года рождения спровоцировал драку в одном из минских кафе в Центральном районе столицы. В субботу, 3 ноября он отдыхал в заведении общепита в компании друзей. В процессе отдыха его в какой-то момент потянуло на приключения.

Хулиганская выходка «из 90-х» может стоить 3 лет свободы.

«Через некоторое время он подошел к столику, за которым сидели мужчина и женщина, положил на стол 100 долларов и обратился с непристойным предложением. Именно после этого между ним и мужчиной, сидевшим за столиком, произошел конфликт, переросший в драку», — рассказала Обозная.

Хулигана задержали оперативно прибывшие на сообщение сотрудники милиции. Для разбирательства мужчина был доставлен в Центральное РУВД Минска. В настоящее время в отношении 45-летнего минчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь — хулиганство. Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

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