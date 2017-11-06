Источник: Sputnik.by

Происшествие в духе эпохи первичного накопления капитала конца 1980-начала 90-х годов прошлого века случилось в Минске. С той лишь разницей, что в те времена подобное было, что называется, в порядке вещей, происходило практически на каждом шагу, и мало кого волновало. Теперь же подобная выходка никогда не останется без внимания окружающих и правоохранительных органов.

Минчанин 1972 года рождения спровоцировал драку в одном из минских кафе в Центральном районе столицы. В субботу, 3 ноября он отдыхал в заведении общепита в компании друзей. В процессе отдыха его в какой-то момент потянуло на приключения.

Хулиганская выходка «из 90-х» может стоить 3 лет свободы.

«Через некоторое время он подошел к столику, за которым сидели мужчина и женщина, положил на стол 100 долларов и обратился с непристойным предложением. Именно после этого между ним и мужчиной, сидевшим за столиком, произошел конфликт, переросший в драку», — рассказала Обозная.