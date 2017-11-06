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17:27 (мск), источник: Nur.kz

52-летняя женщина сообщила о готовящемся в Караганде теракте

52-летняя жительница Караганды задержана за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В отношении нее избирается мера пресечения, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДВД области.

Сегодня утром женщина «поставила на уши» все экстренные службы города.

Примерно в 5 утра женщина позвонила с сотового телефона на номер 102 и сообщила, что в микрорайоне Орбита-1 в районе магазина «Карагандинец» на юго-востоке города готовится теракт.

Она заявила, что якобы зачинщиками преступления является группа неизвестных таджиков. На место были направлены специалисты всех служб.

Однако после проверки выяснилось, что сообщение ложное. Сотрудникам полиции удалось вычислить номер телефона, а также местонахождение звонившей.

Как стало известно, женщина в момент совершения преступления была в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция зарегистрировала произошедшее по статье 273 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РК.

Саму горожанку задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, изъяв у нее сотовый телефон.

«Задержанная дала признательные показания о том, что позвонила в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении нее», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бахытжан Кудияров.

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