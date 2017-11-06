52-летняя женщина сообщила о готовящемся в Караганде теракте

Сегодня утром женщина «поставила на уши» все экстренные службы города.

Примерно в 5 утра женщина позвонила с сотового телефона на номер 102 и сообщила, что в микрорайоне Орбита-1 в районе магазина «Карагандинец» на юго-востоке города готовится теракт.

Она заявила, что якобы зачинщиками преступления является группа неизвестных таджиков. На место были направлены специалисты всех служб.

Однако после проверки выяснилось, что сообщение ложное. Сотрудникам полиции удалось вычислить номер телефона, а также местонахождение звонившей.

Как стало известно, женщина в момент совершения преступления была в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция зарегистрировала произошедшее по статье 273 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РК.

Саму горожанку задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, изъяв у нее сотовый телефон.