В Башкирии камера видеонаблюдения зафиксировала момент поджога автомобиля таксиста

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкортостане в объектив камеры видеонаблюдения попал момент поджога автомобиля Volkswagen Polo. Видео опубликовано в соцсети вечером 6 ноября. По записи видно, как двое мужчин сначала проходят мимо иномарки, потом возвращаются. Один размещает на капоте около лобового стекла предмет, похожий на пластмассовую флягу, а другой быстро поджигает ее. Емкость с жидкостью моментально вспыхивает вместе с автомобилем.