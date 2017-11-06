Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Телеведущую приговорили к трем годам за призыв рожать вне брака
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
В Саудовской Аравии погиб принц
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Татарский язык и русский: в республике обострился конфликт языков
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12100 лет Октябрьской революции
20:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии камера видеонаблюдения зафиксировала момент поджога автомобиля таксиста

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкортостане в объектив камеры видеонаблюдения попал момент поджога автомобиля Volkswagen Polo. Видео опубликовано в соцсети вечером 6 ноября. По записи видно, как двое мужчин сначала проходят мимо иномарки, потом возвращаются. Один размещает на капоте около лобового стекла предмет, похожий на пластмассовую флягу, а другой быстро поджигает ее. Емкость с жидкостью моментально вспыхивает вместе с автомобилем.

Как сообщало агентство «Башинформ», в одном из дворов Ишимбая в ночь с 5 на 6 ноября сгорел автомобиль Volkswagen Polo. Также огнем были повреждены припаркованные рядом машины.

Хозяин Volkswagen Роберт рассказал, что под его машиной была найдена канистра из-под бензина. Он уверен в том, что это поджог, устроенный конкурентами. Автомобиль был единственным источником дохода для семьи с тремя детьми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
В Малайзии назвали подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии
Трамп рассказал о причине стрельбы в техасской церкви
Кадыров призвал Зюганова извиниться за слова о Ленине
Американцы назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку в Тушине. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь