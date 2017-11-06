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22:15 (мск), источник: ТАСС

В Омске с начала года произошли 22 возгорания в мусоропроводах

Четыре из них привели к развитию пожаров.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали 22 возгорания мусора в мусоропроводах в жилых домах Омска с начала года, такие данные в понедельник ТАСС привели в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«С начала 2017 года в многоквартирных домах города Омска произошло 22 загорания мусора в мусоропроводах. Четыре из них привели к развитию пожаров. Такое горение приводит к сильному задымлению в подъездах, что представляет большую опасность», — сказали в ведомстве.

В МЧС подчеркивают, что отравление продуктами горения является основной причиной гибели на пожарах. Пожарные просят не бросать спички и окурки в мусоропровод.

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