В Омске с начала года произошли 22 возгорания в мусоропроводах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали 22 возгорания мусора в мусоропроводах в жилых домах Омска с начала года, такие данные в понедельник ТАСС привели в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«С начала 2017 года в многоквартирных домах города Омска произошло 22 загорания мусора в мусоропроводах. Четыре из них привели к развитию пожаров. Такое горение приводит к сильному задымлению в подъездах, что представляет большую опасность», — сказали в ведомстве.