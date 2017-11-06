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18:52 (мск), источник: Pro Город Самара

В Татарстане потерпел крушение вертолет, который летел в Самару

В результате аварии погиб 43-летний пилот.

В понедельник, 6 ноября в Татарстане произошла авария. При заходе на посадку разбился вертолет Bell 407, передает 63.ru со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

— По предварительным данным, вертолет летел Самару. Машина упала недалеко от поселка «Красный пахарь», северо-восточнее от города Иннополис, — рассказала помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

В результате аварии погиб 43-летний пилот. Последствия аварии устраняют 54 спасателя и 16 единиц спецтехники. Также на месте работает транспортный прокурор республики Татарстан.

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