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20:05 (мск), источник: БЕЛТА

СМИ уверены, что глава ИГИЛ сбежал в Сирию из Ирака на такси

Абу Бакр аль-Багдади, по последним данным, выехал из Ирака и находится на территории Сирии. Предположительно, 3 ноября он покинул город Рава (провинция Анбар) и направился в соседнее государство.

Ряд информагентств, ссылаясь на данные иракской разведки, полагает, что лидер «Исламского государства» мог выбрать какой-нибудь неприметный транспорт для побега из Ирака. В частности, он мог скрыться на автомобиле такси.

Абу Бакр аль-Багдади, по последним данным, выехал из Ирака и находится на территории Сирии. Предположительно, 3 ноября он покинул город Рава (провинция Анбар) и направился в соседнее государство. Не исключено, что конечным пунктом назначения «террориста № 1» был Дейр-эз-Зор, деблокированный недавно сирийской армией при международной поддержке.

Напомним, достоверных сведений о гибели аль-Багдади по-прежнему нет.

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