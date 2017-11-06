Медики рассказали о состоянии выжившей в аварии в Городокском районе девушки

Врачи более двух часов боролись за жизнь 21-летней девушки. Пострадавшую привезли в тяжелом состоянии: разрыв печени, черепно-мозговая травма. Девушка потеряла более 1,5 литров крови. Сейчас она в реанимации.

«Пациентка находится в состоянии медикаментозного сна, обезболивается, получает антибиотики. Состояние ее стабилизировалось», — сообщили медики. На помощь специалистам районной больницы прибыли коллеги из областного центра.

Девушка единственная выжившая в страшной аварии, которая произошла вечером 5 ноября на 19-м км автодороги М8. Возле деревни Дрожаки легковой автомобиль Volvo S40 врезался в дерево, его разорвало на две части. В салоне автомобиля находилось шесть человек: четверо мужчин (жители Езерища) и две женщины (жительницы одной из деревень Городокского района). 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии.

В аварии в Городокском районе разбилась компании молодых людей5 ноября около 22.40 в дежурную часть ГАИ УВД Витебского облисполкома поступило сообщение о том, что на 19-м км автодороге М8 возле деревни Дрожаки легковой автомобиль Volvo S40 врезался в дерево, его разорвало на две части.