Медики рассказали о состоянии выжившей в аварии в Городокском районе девушки

Врачи более двух часов боролись за жизнь 21-летней девушки. Пострадавшую привезли в тяжелом состоянии: разрыв печени, черепно-мозговая травма. Девушка потеряла более 1,5 литров крови. Сейчас она в реанимации.
«Пациентка находится в состоянии медикаментозного сна, обезболивается, получает антибиотики. Состояние ее стабилизировалось», — сообщили медики. На помощь специалистам районной больницы прибыли коллеги из областного центра.
Девушка единственная выжившая в страшной аварии, которая произошла вечером 5 ноября на 19-м км автодороги М8. Возле деревни Дрожаки легковой автомобиль Volvo S40 врезался в дерево, его разорвало на две части. В салоне автомобиля находилось шесть человек: четверо мужчин (жители Езерища) и две женщины (жительницы одной из деревень Городокского района). 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии.
В аварии в Городокском районе разбилась компании молодых людей5 ноября около 22.40 в дежурную часть ГАИ УВД Витебского облисполкома поступило сообщение о том, что на 19-м км автодороге М8 возле деревни Дрожаки легковой автомобиль Volvo S40 врезался в дерево, его разорвало на две части.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обстоятельства происшествия выясняются.