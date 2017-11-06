Air Moldova прокомментировала инцидент с рейсом Кишинев-Рим
Авиакомпания Air Moldova, чей самолет, следующий рейсом
Авиакомпания Air Moldova, чей самолет, следующий рейсом
Компания Air Moldova прокомментировала инцидент с самолетом, следовавшим рейсом
Этот полет все 180 пассажиров судна запомнят надолго — около часа судно кружило в небе над Римом. В салоне началась паника — люди плакали и молились.
«Из-за этого борту пришлось оставаться в полете в более безопасной зоне и дожидаться благоприятных метеоусловий для посадки. Через 40 минут самолет сел», — сказал Никулаицэ.
На вопрос о том, почему самолет не перенаправили в другой аэропорт Рима, собеседник отметил, что подобные решения принимает экипаж судна.
«Экипаж посчитал, что в этом нет необходимости. Подобные решения принимаются с учетом количества топлива, расписания полетов и много другого», — подчеркнул собеседник.