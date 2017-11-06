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21:45 (мск), источник: Noi.md

Air Moldova прокомментировала инцидент с рейсом Кишинев-Рим

Авиакомпания Air Moldova, чей самолет, следующий рейсом Кишинев-Рим, около часа не мог приземлиться в итальянском аэропорту Фьюмичино и все пассажиры судна молились, чтобы не разбиться, прокомментировала произошедшее.

Источник: Noi.md

Компания Air Moldova прокомментировала инцидент с самолетом, следовавшим рейсом Кишинев-Рим, который совершил посадку в аэропорту Фьюмичино с третьей попытки.

Этот полет все 180 пассажиров судна запомнят надолго — около часа судно кружило в небе над Римом. В салоне началась паника — люди плакали и молились.

Пресс-секретарь Air Moldova Думитру Никулаицэ рассказал Sputnik, что инцидент с самолетом произошел из-за сильной грозы.

«Из-за этого борту пришлось оставаться в полете в более безопасной зоне и дожидаться благоприятных метеоусловий для посадки. Через 40 минут самолет сел», — сказал Никулаицэ.

На вопрос о том, почему самолет не перенаправили в другой аэропорт Рима, собеседник отметил, что подобные решения принимает экипаж судна.

«Экипаж посчитал, что в этом нет необходимости. Подобные решения принимаются с учетом количества топлива, расписания полетов и много другого», — подчеркнул собеседник.

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