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22:14 (мск), источник: ТАСС

Спасатели тушат пожар в жилом доме в Сочи на площади 150 кв. м

Сообщается о госпитализации одной пострадавшей с признаками отравления угарным газом.

СОЧИ, 6 ноября./ТАСС/. Спасатели тушат в Сочи возгорание в трехэтажном частном доме. Пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«Возгорание произошло в жилом трехэтажном доме на улице Макаренко, огонь успел распространиться на площади 150 кв. м. Один человек пострадал», — сказали в МЧС.

В скорой помощи ТАСС сообщили, что с места пожара госпитализировали женщину с признаками отравления угарным газом.

Ликвидация возгорания продолжается.

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