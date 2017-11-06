В Сирии ранены журналисты телеканалов НТВ и «Звезда»
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналисты телеканалов НТВ и «Звезда» ранены в Сирии, их жизни вне опасности, также при взрыве фугаса пострадали пятеро военнослужащих, сообщила в понедельник
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналисты телеканалов НТВ и «Звезда» ранены в Сирии, их жизни вне опасности, также при взрыве фугаса пострадали пятеро военнослужащих, сообщила в понедельник
«Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города
Сообщается, что все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.