В Сирии ранены журналисты телеканалов НТВ и «Звезда»

«Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», — говорится в сообщении.