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03:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Рэппера из Хабаровска Славу КПСС избили перед концертом в Санкт-Петербурге

Несмотря на травмы, музыкант нашел в себе силы выступить перед зрителями.

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

Нападение на хабаровского рэппера Вячеслава Карелина, также известного как Гнойный, произошло перед санкт-петербургским клубом «Аврора». Возможно, у музыканта сотрясение мозга, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеканал «Пятый канал».

Сообщение о нападении на музыканта Гнойного появилось в ряде крупных СМИ. Позднее напарник Вячеслава Андрей Замай прокомментировал «Пятому каналу» произошедшее.

«Это было около входа в клуб “Аврора”, где должен был быть концерт. Там около парковки находится VIP-вход. Нас поджидали человек семь. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава. Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи, — рассказывает Замай. — Это было покушение на свободу слова».

Директор музыканта рассказал, что Вячеслав жив и с ним всё более-менее в порядке. Но может быть сотрясение головного мозга.

«Они его профессионально били. Это были организованные люди, которые не просто хулиганы, а заряженные идеей. Возможно, какие-то исламские фундаменталисты», — добавил Андрей.

После нападения и медицинского осмотра Гнойный приехал в отдел полиции, чтобы дать показания.

Заметим, что концерт все же состоялся, однако Слава КПСС по неизвестным причинам выступал в маске.

«Такие моменты заставляют почувствовать себя нужным» — иронизирует Вячеслав Карелин.

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