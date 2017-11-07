Рэппера из Хабаровска Славу КПСС избили перед концертом в Санкт-Петербурге
Несмотря на травмы, музыкант нашел в себе силы выступить перед зрителями.
Несмотря на травмы, музыкант нашел в себе силы выступить перед зрителями.
Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.
Нападение на хабаровского рэппера Вячеслава Карелина, также известного как Гнойный, произошло перед
Сообщение о нападении на музыканта Гнойного появилось в ряде крупных СМИ. Позднее напарник Вячеслава Андрей Замай прокомментировал «Пятому каналу» произошедшее.
«Это было около входа в клуб “Аврора”, где должен был быть концерт. Там около парковки находится
Директор музыканта рассказал, что Вячеслав жив и с ним всё
«Они его профессионально били. Это были организованные люди, которые не просто хулиганы, а заряженные идеей. Возможно,
После нападения и медицинского осмотра Гнойный приехал в отдел полиции, чтобы дать показания.
Заметим, что концерт все же состоялся, однако Слава КПСС по неизвестным причинам выступал в маске.
«Такие моменты заставляют почувствовать себя нужным» — иронизирует Вячеслав Карелин.