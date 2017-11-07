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03:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Полыхающий трамвай ездит по улицам Хабаровска (видео)

Накануне жителям Хабаровска удалось запечатлеть на свои смартфоны горящий трамвай, который ехал в районе городской клинической больницы № 10, сообщает «Deita. ru».

По словам очевидцев, возгорание произошло утром, около десяти часов. На место происшествия оперативно выехали пожарные и потушили пламя. К слову, к приезду пожарных, транспортное средство успело выгореть практически полностью.

Когда возгорание ликвидировали, трамвай, как ни в чем не бывало, поехал дальше, видимо, в депо.

Отметим, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о подобных случаях на улицах дальневосточных городов. Так, в октябре жители Владивостока тушили трамвай в районе улицы Борисенко.

Екатерина Лапкина.

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