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04:07 (мск), источник: VLADNEWS

На пожаре в Приморье был обнаружен труп молодого человека

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Тревожное сообщение о возгорании в Шкотовском районе Приморья поступило на пульт пожарной охраны в 22:48, сообщает корреспондент РИА VladNews. Звонивший сообщил о том, что горит баня, расположенная в садовом обществе «Восток».

В 23:17 пожар на общей площади в 16 квадратных метров был локализован, в 00:12 — полностью ликвидирован. Тушили огонь 13 человек и три единицы техники. При обследовании территории было обнаружено тело молодого человека без признаков жизни.

Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить специалистам.

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