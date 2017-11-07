На пожаре в Приморье был обнаружен труп молодого человека

Тревожное сообщение о возгорании в Шкотовском районе Приморья поступило на пульт пожарной охраны в 22:48, сообщает корреспондент РИА VladNews. Звонивший сообщил о том, что горит баня, расположенная в садовом обществе «Восток».

В 23:17 пожар на общей площади в 16 квадратных метров был локализован, в 00:12 — полностью ликвидирован. Тушили огонь 13 человек и три единицы техники. При обследовании территории было обнаружено тело молодого человека без признаков жизни.