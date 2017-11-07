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04:08 (мск), источник: VLADNEWS

Житель Приморья жестоко разделался со своей соседкой

Тело убитой было обнаружено спустя неделю.

Житель села Струговка, 1974 г.р., обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, в августе 2017 года фигурант, находясь в гостях у своей знакомой-односельчанки, в ходе возникшей ссоры нанес хозяйке дома удары по голове металлическим совком, кочергой и фрагментом трубы. После чего злоумышленник отправился к себе домой, где взял клинок от кухонного ножа, и, вернувшись, несколько раз ударил женщину им в область спины.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. С целью скрыть содеянное, фигурант перенес тело убитой в сарай и спрятал труп под досками.

Тело погибшей женщины было обнаружено соседями лишь спустя неделю после убийства.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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