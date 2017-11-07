Житель Приморья жестоко разделался со своей соседкой

По версии следствия, в августе 2017 года фигурант, находясь в гостях у своей знакомой-односельчанки, в ходе возникшей ссоры нанес хозяйке дома удары по голове металлическим совком, кочергой и фрагментом трубы. После чего злоумышленник отправился к себе домой, где взял клинок от кухонного ножа, и, вернувшись, несколько раз ударил женщину им в область спины.