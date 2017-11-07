Житель Приморья жестоко разделался со своей соседкой
Тело убитой было обнаружено спустя неделю.
Тело убитой было обнаружено спустя неделю.
Житель села Струговка, 1974 г.р., обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
По версии следствия, в августе 2017 года фигурант, находясь в гостях у своей
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. С целью скрыть содеянное, фигурант перенес тело убитой в сарай и спрятал труп под досками.
Тело погибшей женщины было обнаружено соседями лишь спустя неделю после убийства.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.