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04:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Иномарка опрокинулась на окраине Хабаровска

В больницу с тяжелыми травмами увезли женщин, которые ехали на заднем сиденье.

В пятницу недалеко от поселка Березовка из-за гололеда опрокинулась «Тойота Аллион». В аварии пострадали два человека, сообщает портал «Губерния».

37-летний хабаровчанин на машине брата ехал в сторону автодороги «Восток» в компании двух подруг и знакомого. Накануне они вместе отдыхали в гостях и выпивали, а утром отправились домой, в микрорайон Ореховая сопка.

Авария произошла на мосту через ручей, покрытом коркой льда. Водителя с 17-летним стажем подвела скорость. На обочине седан ударился о столб, перевернулся и врезался в дерево.

Автоинспекторы предложили водителю пройти тест на трезвость. Результат — легкая степень опьянения, следствие вчерашнего застолья.

Шофер «Аллиона» в аварии не пострадал, скорую помощь он вызвал для пассажиров. Двух женщин 1985 года рождения доставили во вторую краевую больницу: у одной из пострадавших травма головы, у другой врачи заподозрили перелом позвоночника. Третий пассажир от медицинской помощи отказался.

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