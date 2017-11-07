Иномарка опрокинулась на окраине Хабаровска
В больницу с тяжелыми травмами увезли женщин, которые ехали на заднем сиденье.
В больницу с тяжелыми травмами увезли женщин, которые ехали на заднем сиденье.
В пятницу недалеко от поселка Березовка
37-летний хабаровчанин на машине брата ехал в сторону автодороги «Восток» в компании двух подруг и знакомого. Накануне они вместе отдыхали в гостях и выпивали, а утром отправились домой, в микрорайон Ореховая сопка.
Авария произошла на мосту через ручей, покрытом коркой льда. Водителя с 17-летним стажем подвела скорость. На обочине седан ударился о столб, перевернулся и врезался в дерево.
Автоинспекторы предложили водителю пройти тест на трезвость. Результат — легкая степень опьянения, следствие вчерашнего застолья.
Шофер «Аллиона» в аварии не пострадал, скорую помощь он вызвал для пассажиров. Двух женщин 1985 года рождения доставили во вторую краевую больницу: у одной из пострадавших травма головы, у другой врачи заподозрили перелом позвоночника. Третий пассажир от медицинской помощи отказался.