Иномарка опрокинулась на окраине Хабаровска

В пятницу недалеко от поселка Березовка из-за гололеда опрокинулась «Тойота Аллион». В аварии пострадали два человека, сообщает портал «Губерния».

37-летний хабаровчанин на машине брата ехал в сторону автодороги «Восток» в компании двух подруг и знакомого. Накануне они вместе отдыхали в гостях и выпивали, а утром отправились домой, в микрорайон Ореховая сопка.

Авария произошла на мосту через ручей, покрытом коркой льда. Водителя с 17-летним стажем подвела скорость. На обочине седан ударился о столб, перевернулся и врезался в дерево.

Автоинспекторы предложили водителю пройти тест на трезвость. Результат — легкая степень опьянения, следствие вчерашнего застолья.