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04:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанина осудят за то, что он обворовал баню

В Комсомольске-на-Амуре местного жителя осудят за кражу. Мужчина вечером проник в частную баню и похитил из подсобного помещения электроинструменты стоимостью 44 тысячи рублей.

Углошлифовальную машинку, электрорубанок и электролобзик он забрал, пока администратора не было на рабочем месте. Заметив сотрудника бани, злоумышленник поспешил скрыться с электрорубанком. Остальные вещи он спрятал неподалеку от места преступления. Электроинструмент фигурант продал, деньги потратил.

Сейчас правоохранители ищут похищенный электрорубанок. Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 158 «Кража» и части 3 статьи 30 «Покушение на преступление» УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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