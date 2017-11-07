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03:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Задымленность не собирается покидать Хабаровск

По данным космического мониторинга, на территории КНР зарегистрировано большое количество термических аномалий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

С 7 по 9 ноября 2017 года в связи с большим количеством термических аномалий на территории КНР, отсутствием осадков на данной территории при сохранении ветра южных направлений по пойме реки Амура возможно возникновение задымления в населенных пунктах в южных и центральных районах Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Стабилизация и улучшение обстановки ожидается с приходом циклона, который, по данным Дальневосточного УГМС, может прийти 10—11 ноября 2017 года на территории Хабаровского края и прилегающих территорий (КНР, ЕАО, Приморского края).

В случае возникновения задымления Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям и гостям края:

— сократить свое пребывание на открытом воздухе;.

— автомобилистам стоит быть особенно внимательными! При задымлении снижается видимость, замедляется реакция;.

— окна в доме и офисах держите плотно закрытыми;.

— воздержитесь по возможности от курения;.

— сократите по возможности физические нагрузки;.

— людям, у которых есть проблемы с верхними дыхательными путями, с сердечно — сосудистыми заболеваниями, необходимо соблюдать рекомендации врачей.

Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие.

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