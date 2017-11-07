Задымленность не собирается покидать Хабаровск

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

С 7 по 9 ноября 2017 года в связи с большим количеством термических аномалий на территории КНР, отсутствием осадков на данной территории при сохранении ветра южных направлений по пойме реки Амура возможно возникновение задымления в населенных пунктах в южных и центральных районах Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Стабилизация и улучшение обстановки ожидается с приходом циклона, который, по данным Дальневосточного УГМС, может прийти 10—11 ноября 2017 года на территории Хабаровского края и прилегающих территорий (КНР, ЕАО, Приморского края).

В случае возникновения задымления Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям и гостям края:

— сократить свое пребывание на открытом воздухе;.

— автомобилистам стоит быть особенно внимательными! При задымлении снижается видимость, замедляется реакция;.

— окна в доме и офисах держите плотно закрытыми;.

— воздержитесь по возможности от курения;.

— сократите по возможности физические нагрузки;.

— людям, у которых есть проблемы с верхними дыхательными путями, с сердечно — сосудистыми заболеваниями, необходимо соблюдать рекомендации врачей.