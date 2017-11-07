Задымленность не собирается покидать Хабаровск
По данным космического мониторинга, на территории КНР зарегистрировано большое количество термических аномалий.
По данным космического мониторинга, на территории КНР зарегистрировано большое количество термических аномалий.
Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.
С 7 по 9 ноября 2017 года в связи с большим количеством термических аномалий на территории КНР, отсутствием осадков на данной территории при сохранении ветра южных направлений по пойме реки Амура возможно возникновение задымления в населенных пунктах в южных и центральных районах Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в
Стабилизация и улучшение обстановки ожидается с приходом циклона, который, по данным Дальневосточного УГМС, может прийти
В случае возникновения задымления Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям и гостям края:
— сократить свое пребывание на открытом воздухе;.
— автомобилистам стоит быть особенно внимательными! При задымлении снижается видимость, замедляется реакция;.
— окна в доме и офисах держите плотно закрытыми;.
— воздержитесь по возможности от курения;.
— сократите по возможности физические нагрузки;.
— людям, у которых есть проблемы с верхними дыхательными путями, с сердечно — сосудистыми заболеваниями, необходимо соблюдать рекомендации врачей.
Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие.