Приморская тайга продолжает гореть

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края, с 4 по 6 ноября лесные службы и привлеченные лица ликвидировали в регионе 16 лесных пожаров на площади около 2 тысяч га. В том числе с начала суток 6 ноября и по состоянию на 21:00 мест ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 1 167 га.

В то же время, в период с 4 по 6 ноября в Приморском крае в результате наземного патрулирования и авиамониторинга обнаружено 17 новых лесных пожаров.

В настоящее время родолжаются работы по ликвидации 19 пожаров на площади 1 296 га на землях лесного фонда, и 2 пожаров на площади 980 га на землях особо охраняемых природных территорий (заповедники «Лазовский» и «Сихотэ-Алинский»).

На тушении пожаров работает более 300 человек и 50 единиц наземной техники. Кроме того, 6 ноября были задействованы три воздушных судна, в том числе два арендованных Приморской авиалесоохраной у местных авиакомпаний, и одно воздушное судно МЧС России.

Помощь в тушении лесных пожаров Приморскому краю оказывают 49 авиапожарных КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» и 89 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Как заявил заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Андрей Ерицов, лесопожарная обстановка в регионе находится под контролем. «На все вновь обнаруженные пожары направлены и направляются силы и средства. Помощь Приморскому краю оказывает значительная группировка авиапожарных «Дальневосточной базы авиационной охраны лесов и ФБУ «Авиалесоохрана» в количестве почти 140 человек. Это профессионалы высочайшего уровня, которые эффективно работают на самых сложных пожарах», — подчеркнул Андрей Ерицов.

В Приморском крае отмечается снижение ночных температур воздуха, местами до -15°С. Однако, значительных осадков в виде дождя или снега, которые бы снизили пожарную опасность в лесах, нет почти месяц. По условиям погоды в северо-восточной части края действует средний класс пожарной опасности в лесах, в южной и юго-восточной части — высокий класс пожарной опасности в лесах.