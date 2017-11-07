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05:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Заларинском районе

Обстоятельства аварии выясняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали видеозапись с места ДТП в Заларинском районе, где погибли ребенок и двое взрослых.

Напомним, что авария произошла вечером 6 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Владимир. Здесь столкнулись легковушка и большегруз. Последний после ДТП загорелся. В аварии погибли три человека. Двухлетней девочке удалось выжить.

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