В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Заларинском районе

Очевидцы в социальных сетях опубликовали видеозапись с места ДТП в Заларинском районе, где погибли ребенок и двое взрослых.

Напомним, что авария произошла вечером 6 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Владимир. Здесь столкнулись легковушка и большегруз. Последний после ДТП загорелся. В аварии погибли три человека. Двухлетней девочке удалось выжить.