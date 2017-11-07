Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
06:27 (мск), источник: Восток Медиа

Следком выяснит обстоятельства пожара в трамвае в Хабаровске

Правоохранители начали свою проверку случившегося.

В дальневосточной столице следователям предстоит выяснить, из-за чего на минувших выходных загорелся трамвай с пассажирами внутри. Правоохранители обратили внимание на это происшествие и начали свою проверку.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю. По информации ведомства, после завершения проверки будет принято процессуальное решение.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что трамвай, перевозивший пассажиров, загорелся утром в воскресенье, 5 ноября, на улице Тихоокеанской. Как отметила сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по региону Екатерина Потворова, горожане, находившиеся в трамвае, покинули его до прибытия пожарных. В ликвидации возгорания участвовали шесть человек и две автоцистерны. Локализовать огонь удалось за 10 минут. Причины возникновения пожара специалисты пока не называют.

В 2013 году произошёл подобный случай, ставший резонансным: приехавшие на соревнования в Хабаровск боксёры во время пробежки увидели горящий трамвай и бросились спасать пассажиров. Вагоновожатый первым разбил стекло в кабине и пытался открыть заблокированные двери, но те не поддавались. Боксёры руками и подручными средствами начали выбивать стекла и вытаскивать из горящего трамвая людей. Так им удалось спасти больше 20 человек. Позже спортсменов наградили в главном управлении МЧС России по региону.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Журналист-дальневосточник ранен в Сирии
Одного из пилотов летевшего в Хабаровский край Ан-2 не удалось спасти
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Журналисты узнали о попытках вывезти слюну россиян за рубеж
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь