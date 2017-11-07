Следком выяснит обстоятельства пожара в трамвае в Хабаровске
Правоохранители начали свою проверку случившегося.
Правоохранители начали свою проверку случившегося.
В дальневосточной столице следователям предстоит выяснить,
Об этом сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что трамвай, перевозивший пассажиров, загорелся утром в воскресенье, 5 ноября, на улице Тихоокеанской. Как отметила сотрудник
В 2013 году произошёл подобный случай, ставший резонансным: приехавшие на соревнования в Хабаровск боксёры во время пробежки увидели горящий трамвай и бросились спасать пассажиров. Вагоновожатый первым разбил стекло в кабине и пытался открыть заблокированные двери, но те не поддавались. Боксёры руками и подручными средствами начали выбивать стекла и вытаскивать из горящего трамвая людей. Так им удалось спасти больше 20 человек. Позже спортсменов наградили в главном управлении МЧС России по региону.