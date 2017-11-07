Следком выяснит обстоятельства пожара в трамвае в Хабаровске

В дальневосточной столице следователям предстоит выяснить, из-за чего на минувших выходных загорелся трамвай с пассажирами внутри. Правоохранители обратили внимание на это происшествие и начали свою проверку.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю. По информации ведомства, после завершения проверки будет принято процессуальное решение.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что трамвай, перевозивший пассажиров, загорелся утром в воскресенье, 5 ноября, на улице Тихоокеанской. Как отметила сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по региону Екатерина Потворова, горожане, находившиеся в трамвае, покинули его до прибытия пожарных. В ликвидации возгорания участвовали шесть человек и две автоцистерны. Локализовать огонь удалось за 10 минут. Причины возникновения пожара специалисты пока не называют.