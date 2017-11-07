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05:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Билет в один конец: приезжая из Приморья бесследно исчезла в Хабаровске

К поискам престарелой горожанки подключились волонтеры.

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

Пропавшую 83-летнюю Раису Яковенко ищут в Хабаровске ее родственники, сотрудники полиции и волонтеры. Пожилая женщина прибыла в краевой центра из Приморья около месяца назад, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает корр. ИА AmurMedia региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Хабаровске Олеся Кутепова.

— О том, что Раиса Яковенко пропала, ее родственники сами узнала только 1 ноября, потому что живут отдельно. Как только родные пожилой горожанки узнали, что она исчезла, сразу же написали заявление в полицию. Кроме того, к поискам пенсионерки в настоящее время подключился и наш отряд, — рассказала Олеся Кутепова.

По словам родных, Раиса Егоровна пропала предположительно месяц назад, 5 октября текущего года. Женщина выехала из Лучегорска в Хабаровск. В краевую столицу пенсионерка прибыла, дальнейшие же ее передвижения остается неизвестными: пожилая горожанка как в воду канула.

Всем, кто видел или может сообщить какую-либо информацией о пропавшем человеке, просим позвонить по телефонам: 89241121990, 8914190121, 88007005452 или 112.

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