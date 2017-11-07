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07:04 (мск), источник: Om1.ru

Омичи на ВАЗе после ДТП перелетел трамвайные пути

Есть пострадавшие. Авария произошла в Центральном округе.

В воскресенье, 5 октября, около 09:50 часов на перекрестке улиц Орджоникидзе и 7-я Северная произошло серьезное ДТП. Происшествие зафиксировал регистратор автомобиля. Жуткие кадры появились в тот же день в соцсети ВКонтакте.

На видео отчетливо видно, как перекресток пересекает автомобиль полиции, за которым следует светлая Skoda Rapid. В это время на перекресток вылетает темный ВАЗ-2109 и на всей скорости врезается в иномарку. От удара Skoda меняет направление, а ВАЗ перелетев трамвайные пути, чуть не сталкивается с автомобилями, стоящими в ожидании зеленого сигнала светофора. От выезда на пешеходный тротуар авто задержал бордюр и ограждение.

Очевидцы вызвали скорую помощь. В комментариях сообщили, что за рулем иномарки находилась девушка, ее с травмами доставили в больницу.

Водителю и пассажиру ВАЗа также досталось. Предположительно, они не были пристегнуты. Не обошлось без травм головы.

Как добавил один из подписчиков группы «REGIK55 ОМСК», у Skoda левое переднее колесо и стойку от удара вмяло внутрь, подушки безопасности порвало. Иномарке крепко досталось с левой стороны в районе моторного отсека.

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