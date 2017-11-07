Пассажирский самолет АН-2, летевший в Хабаровский край, разбился в Амурской области
Сообщается об одном погибшем (ВИДЕО).
Сообщается об одном погибшем (ВИДЕО).
Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.
Во вторник, 7 ноября, возле поселка Экимчан разбился самолет АН-2, летевший в село Удское Хабаровского края. Об этом сообщают очевидцы. Со слов людей, это случилось около 9 часов утра. Сообщается об одном погибшем, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на
Самолет взлетел утром и практически сразу упал. Люди увидели густой черный дым в месте, где рухнуло воздушное судно. «Пока неизвестно, выжил ли
Другие жители говорят о том, что в результате крушения самолета погиб один человек.
В Амурском министерстве транспорта и строительства подтвердили факт случившегося и добавили, что на месте работают сотрудники МЧС. По предварительной информации, самолет Ан-2 частной авиакомпании следовал по маршруту поселок Экимчан — село Удское Хабаровского края. Предварительно известно, что, кроме экипажа, на борту никого не было.
«Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, при посадке загорелся. На место выехали пожарные расчеты пожарной части поселка Экимчан, на месте происшествия работает оперативная группа», — рассказал ТАСС начальник
Один из пилотов погиб, сообщила главный врач центральной районной больницы Светлана Шульга.
«Мужчина 1953 года рождения погиб. У второго мужчины, 1960 года рождения, стресс, резаные раны», — сказала Шульга. По ее словам, от госпитализации он отказался и уехал из больницы на попутном транспорте.
Лариса Асадчая, и.о. главы Селемджинского района, где произошла авария, добавила, что самолет упал возле жилого дома. «Взлетная полоса находится внутри населенного пункта на сопке. Самолет упал между взлетной полосой и крайним домом, сгорел полностью. Люди на земле не пострадали», — сказала она.