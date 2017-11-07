Пассажирский самолет АН-2, летевший в Хабаровский край, разбился в Амурской области

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Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

Во вторник, 7 ноября, возле поселка Экимчан разбился самолет АН-2, летевший в село Удское Хабаровского края. Об этом сообщают очевидцы. Со слов людей, это случилось около 9 часов утра. Сообщается об одном погибшем, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Амур-инфо.

Самолет взлетел утром и практически сразу упал. Люди увидели густой черный дым в месте, где рухнуло воздушное судно. «Пока неизвестно, выжил ли кто-то. Подробностей никаких не сообщают. Знаем только, что на место уже выехали спасатели», — рассказала местная жительница.

Другие жители говорят о том, что в результате крушения самолета погиб один человек.

В Амурском министерстве транспорта и строительства подтвердили факт случившегося и добавили, что на месте работают сотрудники МЧС. По предварительной информации, самолет Ан-2 частной авиакомпании следовал по маршруту поселок Экимчан — село Удское Хабаровского края. Предварительно известно, что, кроме экипажа, на борту никого не было.

«Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, при посадке загорелся. На место выехали пожарные расчеты пожарной части поселка Экимчан, на месте происшествия работает оперативная группа», — рассказал ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Денис Долинин.

Один из пилотов погиб, сообщила главный врач центральной районной больницы Светлана Шульга.

«Мужчина 1953 года рождения погиб. У второго мужчины, 1960 года рождения, стресс, резаные раны», — сказала Шульга. По ее словам, от госпитализации он отказался и уехал из больницы на попутном транспорте.