Заброшенный роддом загорелся в центре Владивостока
Черный дым валил из окон верхнего этажа, как позже выяснилось, вспыхнул мусор (ФОТО).
Черный дым валил из окон верхнего этажа, как позже выяснилось, вспыхнул мусор (ФОТО).
Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.
Бывший родильный дом № 1 загорелся сегодня утром на улице Пушкинской, 47, во Владивостоке. Подоспевшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Причиной пожара стал вспыхнувший мусор, сообщает ИА PrimaMedia.
— Сообщение о пожаре в ранее горевшем здании на улице Пушкинской, 47 поступило в 9.01. Уже в 9.06 на место прибыли пожарные. В 9.30 возгорание было локализовано, а в 10.09 полностью потушено. В здании людей обнаружено не было. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. В тушении были задействованы 15 человек личного состава и 3 единицы техники, — сообщили в
От ИА PrimaMedia отметим, что брошенное здание роддома на Пушкинской стоит на балансе города, но уже очень давно не используется. Сами стены и фундамент находятся в нормальном состоянии, и бывший роддом не является аварийным строением. Продавать его мэрия не собирается, однако и на восстановление здания денег в бюджете нет.