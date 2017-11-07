Заброшенный роддом загорелся в центре Владивостока

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Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.

Бывший родильный дом № 1 загорелся сегодня утром на улице Пушкинской, 47, во Владивостоке. Подоспевшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Причиной пожара стал вспыхнувший мусор, сообщает ИА PrimaMedia.

— Сообщение о пожаре в ранее горевшем здании на улице Пушкинской, 47 поступило в 9.01. Уже в 9.06 на место прибыли пожарные. В 9.30 возгорание было локализовано, а в 10.09 полностью потушено. В здании людей обнаружено не было. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. В тушении были задействованы 15 человек личного состава и 3 единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.