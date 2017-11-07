Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

В Баргузинском районе Бурятии (север Байкала) обнаружили четырех погибших нерп. Таким образом, к 7 ноября число погибших нерп увеличилось до 141. По данным природоохранной прокуратуры, тюлени не выбрасывались на берег — они погибли в воде, а потом их прибивало к земле.

До этого момента мертвых нерп находили только на южном побережье Байкала — в Слюдянском районе Иркутской области, в Кабанском районе Бурятии.

Межведомственная комиссия приняла решение проверить на содержание опасных веществ, инфекции и паразитов рыбу, которой питается байкальский тюлень.

«Решено в местах гибели животных выловить партии голомянки и байкальского бычка, чтобы провести исследования этой рыбы, которая является основным видом питания нерпы», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

Как установили эксперты, животные умерли в течение двух дней.

«Пока лабораторные исследования проб, взятых на побережье, куда штормом выбросило туши погибших животных, не дали ответа на вопрос о причинах массовой гибели нерп. Известно только, что явных патологий, опасных вирусных заболеваний и наличия паразитов не выявлено», — отмечается в сообщении.

Ранее природоохранный прокурор Алексей Калинин заявил, что животные могли погибнуть от голода, поскольку желудки всех обнаруженных тюленей были пусты. Директор Байкальского музея Иркутского научного центра РАН Владимир Фиалков опроверг эту теорию: желудки нерп и должны быть пусты, под водой у них не работает пищеварительная система. Версия биологов — естественный отбор: популяция нерп растет, и всем не хватает корма. В министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области заявили, что специалисты не выявили у погибших нерп явных патологий. В природоохранной прокуратуре считают, что нерпы могли отравиться или же к их гибели могло привести загрязнение озера. Эти гипотезы пока не подтвердились. По версии Россельхознадзора, смерть нерп наступила из-за остановки сердца, вызванной неизвестными пока причинами.