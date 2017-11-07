Контейнеры с черной икрой и фрагменты осетра изъяли на теплоходе в Хабаровском крае
Сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.
Сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.
Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.
Сотрудниками Комсомольского линейного отдела полиции МВД России на транспорте в рамках
В ходе проведения операции «Путина — 2017» сотрудниками полиции Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю на реке Амур в районе села Нижнетамбовское на теплоходе
Сотрудникам транспортной полиции злоумышленник рассказал, что рыбу и икру его попросил перевезти знакомый из поселка Тахта до города Юности за вознаграждение. Со слов мужчины, он не знал, что в банках хранится икра рыб осетровых видов.
Вся незаконно добытая икра и рыба изъята, помещена на ответственное хранение. Сумма ущерба превысила 2,5 миллионов рублей.
В настоящее время отделением дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.