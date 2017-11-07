Контейнеры с черной икрой и фрагменты осетра изъяли на теплоходе в Хабаровском крае

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

Сотрудниками Комсомольского линейного отдела полиции МВД России на транспорте в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» изъято 380 контейнеров с икрой осетровых видов рыб. Незаконно добытая рыба и икра помещены на ответственное хранение, сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ходе проведения операции «Путина — 2017» сотрудниками полиции Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю на реке Амур в районе села Нижнетамбовское на теплоходе буксир-толкач задержан 42-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Мужчина незаконно хранил порядка 17 фрагментов рыб и 170 килограммов икры осетровых видов. Деликатес был упакован в пластиковые и металлические контейнеры от 0,25 до 0,5 литра.

Сотрудникам транспортной полиции злоумышленник рассказал, что рыбу и икру его попросил перевезти знакомый из поселка Тахта до города Юности за вознаграждение. Со слов мужчины, он не знал, что в банках хранится икра рыб осетровых видов.

Вся незаконно добытая икра и рыба изъята, помещена на ответственное хранение. Сумма ущерба превысила 2,5 миллионов рублей.