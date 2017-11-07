В Калининграде выяснили, почему челябинский тигр напал на сотрудницу зоопарка
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии с множеством ран.
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии с множеством ран.
Состояние сотрудницы Калининградского зоопарка, угодившей в лапы к тигру из Челябинска, остается стабильно тяжелым — администрация учреждения озвучила причину нападения хищника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел 5 ноября около 12.00 в Калининградском зоопарке. Амурский тигр Тайфун вышел в уличный вольер и обнаружил там
«Крики продолжались около 10 минут, пока сотрудники зоопарка среагировали. Это было очень страшно! Мы бросали в животное то, что попадалось на глаза. В зоопарке не было сотрудников мужского пола, кругом были женщины. Пострадавшая была вся в крови — лицо, тело, руки! Он кусал ее за руки, она пыталась отбиваться, но зверь стал более агрессивно реагировать на защиту. Потом мы поняли, что кидая камни и палки, мы его только злим», — пишут очевидцы в соцсети.
На место сразу прибыли полиция и скорая. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными ранами, однако внутренние органы оказались не задеты. Как рассказали в зоопарке, и тигр Тайфун, и его сбежавшая «добыча» пребывают в шоковом состоянии.
«Пострадавший сотрудник переведен в Областную клиническую больницу. Состояние стабильное. Угрозы для жизни нет. По предварительным данным, полученным в ходе служебного расследования, причиной трагедии послужило нарушение сотрудником техники безопасности во время работы на объекте. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных», — говорится в официальном сообщении Калининградского зоопарка.
В учреждении проводится служебное расследование. Свои проверки также организовали полиция, прокуратура и Следственный комитет. Это первый в истории зоопарка случай нападения тигра на человека. Причем у пострадавшей сотрудницы за плечами более 20 лет стажа.
Как заверили в зоопарке, никаких мер к Амурскому тигру предпринято не будет. Известно, что Тайфун родился 1 июля 2001 года в Челябинском зоопарке. 4 февраля 2002 года он прибыл в Калининградский зоопарк. В этом году Тайфуну исполнилось 16 лет.