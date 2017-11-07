Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
В центре Москвы задержали более 260 человек
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
07:07 (мск), источник: dostup1.ru

В Калининграде выяснили, почему челябинский тигр напал на сотрудницу зоопарка

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии с множеством ран.

Состояние сотрудницы Калининградского зоопарка, угодившей в лапы к тигру из Челябинска, остается стабильно тяжелым — администрация учреждения озвучила причину нападения хищника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 5 ноября около 12.00 в Калининградском зоопарке. Амурский тигр Тайфун вышел в уличный вольер и обнаружил там женщину-зоотехника. Хищнику ничего не оставалось делать, как атаковать человека, оказавшегося на его территории. Очевидцами произошедшего стали посетители зоопарка, которые стали пытаться отвлечь тигра криками, камнями, скамейками и столиками из уличного кафе. Животное на несколько секунд замешкалось, в итоге сотрудница зоопарка смогла быстро спрятаться во внутреннем помещении.

«Крики продолжались около 10 минут, пока сотрудники зоопарка среагировали. Это было очень страшно! Мы бросали в животное то, что попадалось на глаза. В зоопарке не было сотрудников мужского пола, кругом были женщины. Пострадавшая была вся в крови — лицо, тело, руки! Он кусал ее за руки, она пыталась отбиваться, но зверь стал более агрессивно реагировать на защиту. Потом мы поняли, что кидая камни и палки, мы его только злим», — пишут очевидцы в соцсети.

На место сразу прибыли полиция и скорая. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными ранами, однако внутренние органы оказались не задеты. Как рассказали в зоопарке, и тигр Тайфун, и его сбежавшая «добыча» пребывают в шоковом состоянии.

«Пострадавший сотрудник переведен в Областную клиническую больницу. Состояние стабильное. Угрозы для жизни нет. По предварительным данным, полученным в ходе служебного расследования, причиной трагедии послужило нарушение сотрудником техники безопасности во время работы на объекте. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных», — говорится в официальном сообщении Калининградского зоопарка.

В учреждении проводится служебное расследование. Свои проверки также организовали полиция, прокуратура и Следственный комитет. Это первый в истории зоопарка случай нападения тигра на человека. Причем у пострадавшей сотрудницы за плечами более 20 лет стажа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как заверили в зоопарке, никаких мер к Амурскому тигру предпринято не будет. Известно, что Тайфун родился 1 июля 2001 года в Челябинском зоопарке. 4 февраля 2002 года он прибыл в Калининградский зоопарк. В этом году Тайфуну исполнилось 16 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Чем жила Челябинская область: главные новости недели
Семь человек пострадали в тройном ДТП с маршруткой в Челябинске
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Журналисты узнали о попытках вывезти слюну россиян за рубеж
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь