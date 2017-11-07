В Калининграде выяснили, почему челябинский тигр напал на сотрудницу зоопарка

Состояние сотрудницы Калининградского зоопарка, угодившей в лапы к тигру из Челябинска, остается стабильно тяжелым — администрация учреждения озвучила причину нападения хищника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 5 ноября около 12.00 в Калининградском зоопарке. Амурский тигр Тайфун вышел в уличный вольер и обнаружил там женщину-зоотехника. Хищнику ничего не оставалось делать, как атаковать человека, оказавшегося на его территории. Очевидцами произошедшего стали посетители зоопарка, которые стали пытаться отвлечь тигра криками, камнями, скамейками и столиками из уличного кафе. Животное на несколько секунд замешкалось, в итоге сотрудница зоопарка смогла быстро спрятаться во внутреннем помещении.

«Крики продолжались около 10 минут, пока сотрудники зоопарка среагировали. Это было очень страшно! Мы бросали в животное то, что попадалось на глаза. В зоопарке не было сотрудников мужского пола, кругом были женщины. Пострадавшая была вся в крови — лицо, тело, руки! Он кусал ее за руки, она пыталась отбиваться, но зверь стал более агрессивно реагировать на защиту. Потом мы поняли, что кидая камни и палки, мы его только злим», — пишут очевидцы в соцсети.

На место сразу прибыли полиция и скорая. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными ранами, однако внутренние органы оказались не задеты. Как рассказали в зоопарке, и тигр Тайфун, и его сбежавшая «добыча» пребывают в шоковом состоянии.

«Пострадавший сотрудник переведен в Областную клиническую больницу. Состояние стабильное. Угрозы для жизни нет. По предварительным данным, полученным в ходе служебного расследования, причиной трагедии послужило нарушение сотрудником техники безопасности во время работы на объекте. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных», — говорится в официальном сообщении Калининградского зоопарка.

В учреждении проводится служебное расследование. Свои проверки также организовали полиция, прокуратура и Следственный комитет. Это первый в истории зоопарка случай нападения тигра на человека. Причем у пострадавшей сотрудницы за плечами более 20 лет стажа.

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