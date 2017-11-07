В пригороде Сиднея автомобиль въехал в здание начальной школы

В Сиднее в здание начальной школы въехал автомобиль, сообщает со ссылкой на местные аварийные службы ABC News.

Инцидент, по данным спасателей, произошел около 9:45 по местному времени. Внедорожник съехал с дороги и въехал в класс, уточняет издание. В помещение в этот момент, по информации собеседников ABC News, находились 24 ребенка.