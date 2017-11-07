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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Две девушки пострадали в жестком ДТП «Сузуки» и «Хонды» в Новосибирске

После столкновения «Сузуки» отбросило на тротуар, а затем автомобиль врезался в стену, рассказали в ГИБДД.

Источник: Вести - Новосибирск

Две девушки пострадали в жестком ДТП «Сузуки» и «Хонды» в Новосибирске, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла у дома № 6 на улице Станиславского накануне вечером. 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Хогда» ехала в сторону улицы Котовского и врезалась в «Сузуки Вагон». После столкновения «Сузуки» отбросило на тротуар, а затем автомобиль врезался в стену.

В аварии пострадали два человека: женщина-водитель автомобиля «Хонда» была госпитализирована с сотрясением головного мозга, 28-летняя пассажирка автомобиля «Сузуки» попала в больницу с переломом позвоночника и ушибом головы доставлены в больницу.

По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в салоне «Сузуки» зажало женщину, спасателям пришлось срезать крышу хэтчбека, чтобы достать и передать пострадавшую медикам «Скорой помощи».

Чудом спаслись пешеходы, которые в момент ДТП переходили дорогу — они ушли с траектории неуправляемого «Сузуки» буквально за несколько секунд до ДТП.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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