Источник: Вести - Новосибирск

Две девушки пострадали в жестком ДТП «Сузуки» и «Хонды» в Новосибирске, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла у дома № 6 на улице Станиславского накануне вечером. 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Хогда» ехала в сторону улицы Котовского и врезалась в «Сузуки Вагон». После столкновения «Сузуки» отбросило на тротуар, а затем автомобиль врезался в стену.

В аварии пострадали два человека: женщина-водитель автомобиля «Хонда» была госпитализирована с сотрясением головного мозга, 28-летняя пассажирка автомобиля «Сузуки» попала в больницу с переломом позвоночника и ушибом головы доставлены в больницу.

По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в салоне «Сузуки» зажало женщину, спасателям пришлось срезать крышу хэтчбека, чтобы достать и передать пострадавшую медикам «Скорой помощи».

Чудом спаслись пешеходы, которые в момент ДТП переходили дорогу — они ушли с траектории неуправляемого «Сузуки» буквально за несколько секунд до ДТП.