Две девушки пострадали в жестком ДТП «Сузуки» и «Хонды» в Новосибирске
После столкновения «Сузуки» отбросило на тротуар, а затем автомобиль врезался в стену, рассказали в ГИБДД.
После столкновения «Сузуки» отбросило на тротуар, а затем автомобиль врезался в стену, рассказали в ГИБДД.
Две девушки пострадали в жестком ДТП «Сузуки» и «Хонды» в Новосибирске, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла у дома № 6 на улице Станиславского накануне вечером. 35-летняя
В аварии пострадали два человека:
По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в салоне «Сузуки» зажало женщину, спасателям пришлось срезать крышу хэтчбека, чтобы достать и передать пострадавшую медикам «Скорой помощи».
Чудом спаслись пешеходы, которые в момент ДТП переходили дорогу — они ушли с траектории неуправляемого «Сузуки» буквально за несколько секунд до ДТП.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.