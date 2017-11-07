Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Как соцсети меняют медицину
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
07:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Нашлись свидетели, которые видели пропавшего по пути в армию мужчину

Родственникам сообщили, что похожий парень проходил учебу в Звёздном.

Появились новые данные о пропавшем 17 лет назад юноше.

«У меня есть два неофициальных свидетельства. Люди говорят, что похожего парня видели на учебке в воинской части. Конечно, люди не уверенны на 100%, всё-таки много лет прошло. Но для нас это надежда», — рассказывает сестра пропавшего Лидия Полушкина.

Родные просят откликнуться мужчин, которые проходили службу в воинских частях № 32755 Звёздный и № 6659 пос. Гамово.

Напомним, Алексея Полушкина призвали в армию в декабре 2000 года. 23 числа он приезжал домой на станцию Кордон за тёплыми вещами. Из дома направился в призывной пункт в Пермь (ул. Докучаева).

27 декабря родным сообщили, что призывник пропал. С тех пор родные ищут Алексея. Но в 2016 году розыскное дело закрыли, так как истёк срок давности.

Приметы Алексея Полушкина на момент пропажи: волосы тёмно-русые, коротко стриженые, брови густые дугообразные, глаза карие. Есть небольшое косоглазие левого глаза. Рост: 170−175 см.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Журналисты узнали о попытках вывезти слюну россиян за рубеж
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь