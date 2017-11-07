Нашлись свидетели, которые видели пропавшего по пути в армию мужчину

Появились новые данные о пропавшем 17 лет назад юноше.

«У меня есть два неофициальных свидетельства. Люди говорят, что похожего парня видели на учебке в воинской части. Конечно, люди не уверенны на 100%, всё-таки много лет прошло. Но для нас это надежда», — рассказывает сестра пропавшего Лидия Полушкина.

Родные просят откликнуться мужчин, которые проходили службу в воинских частях № 32755 Звёздный и № 6659 пос. Гамово.

Напомним, Алексея Полушкина призвали в армию в декабре 2000 года. 23 числа он приезжал домой на станцию Кордон за тёплыми вещами. Из дома направился в призывной пункт в Пермь (ул. Докучаева).

27 декабря родным сообщили, что призывник пропал. С тех пор родные ищут Алексея. Но в 2016 году розыскное дело закрыли, так как истёк срок давности.