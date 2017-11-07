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06:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

Посетитель дорогого фитнес-клуба в Красноярске воровал у клиентов кроссовки

Мужчина пытался продать обувь на аукционе хозяину, у которого ее украл.

Житель Красноярска промышлял воровством дорогих кроссовок из спортклуба, но попался при продаже их владельцу, сообщили в красноярской прокуратуре.

26-летний мужчина клиент фитнес-клуба «Колизей» занимался воровством вещей из раздевалки. Так, он унес кроссовки Nike стоимостью 4,5 тысячи рублей и кроссовки Fabi за 25 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью к администратору. Кроме того, он в тот же день стал просматривать интернет-аукцион, где и нашел свою обувь по особым приметам. А продавец утверждал, что кроссовки не подошли ему по размеру. Красноярец решил встретиться с вором в присутствии полиции.

Стражи порядка задержали подозреваемого, который признался в содеянном. У него изъяли обе пары обуви, пропавшие из клуба.

Суд учел, что обвиняемый имел положительные характеристики и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В итоге незадачливый вор отделался штрафом в 20 тысяч рублей.

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