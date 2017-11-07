Посетитель дорогого фитнес-клуба в Красноярске воровал у клиентов кроссовки

26-летний мужчина клиент фитнес-клуба «Колизей» занимался воровством вещей из раздевалки. Так, он унес кроссовки Nike стоимостью 4,5 тысячи рублей и кроссовки Fabi за 25 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью к администратору. Кроме того, он в тот же день стал просматривать интернет-аукцион, где и нашел свою обувь по особым приметам. А продавец утверждал, что кроссовки не подошли ему по размеру. Красноярец решил встретиться с вором в присутствии полиции.