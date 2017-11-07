Посетитель дорогого фитнес-клуба в Красноярске воровал у клиентов кроссовки
Мужчина пытался продать обувь на аукционе хозяину, у которого ее украл.
Мужчина пытался продать обувь на аукционе хозяину, у которого ее украл.
Житель Красноярска промышлял воровством дорогих кроссовок из спортклуба, но попался при продаже их владельцу, сообщили в красноярской прокуратуре.
26-летний мужчина клиент
Стражи порядка задержали подозреваемого, который признался в содеянном. У него изъяли обе пары обуви, пропавшие из клуба.
Суд учел, что обвиняемый имел положительные характеристики и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В итоге незадачливый вор отделался штрафом в 20 тысяч рублей.