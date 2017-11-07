В центре Красноярска столкнулись несколько пассажирских автобусов
Водители решили погоняться.
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Водители решили погоняться.
В Красноярске столкнулись несколько пассажирских автобусов. Фото ДТП выложили очевидцы в соцсети.
По сообщению свидетелей, сразу несколько маршрутных автобусов столкнулись на перекрёстке улиц Ленина и Робеспьера. Один из них прижал другого. Ещё два застряли, пытаясь объехать их. Результат «гонок» водителей автобусов спровоцировал заторы на дорогах. Известно, что никто не пострадал.