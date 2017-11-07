Школьницу, пропавшую вместе с 18-летним другом, ищут в Челябинске
Подростки не появлялись дома больше суток.
Подростки не появлялись дома больше суток.
Волонтёры в Челябинске разыскивают 13-летнюю школьницу и её 18-летнего друга, которые отправились гулять и не вернулись домой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».
Подростки вышли из дома днём 6 ноября. Родственники предполагают, что всё это время они находились вместе.
Девочка худощавого телосложения со светлыми волосами и голубыми глазами была одета в длинный красный пуховик, коричневые леггинсы и чёрные осенние ботинки. Парень ростом около 180 см с тёмными волосами и карими глазами носит
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