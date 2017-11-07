Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
В Саудовской Аравии погиб принц
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
06:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Школьницу, пропавшую вместе с 18-летним другом, ищут в Челябинске

Подростки не появлялись дома больше суток.

Волонтёры в Челябинске разыскивают 13-летнюю школьницу и её 18-летнего друга, которые отправились гулять и не вернулись домой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Подростки вышли из дома днём 6 ноября. Родственники предполагают, что всё это время они находились вместе.

Девочка худощавого телосложения со светлыми волосами и голубыми глазами была одета в длинный красный пуховик, коричневые леггинсы и чёрные осенние ботинки. Парень ростом около 180 см с тёмными волосами и карими глазами носит серо-синий пуховик, тёмные брюки и синие кроссовки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всех, кто может сообщить что-либо о местонахождении подростков, просят связаться с волонтёрами или обратиться в полицию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От горячего до десерта. Рецепты из засохшего хлеба
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Журналисты узнали о попытках вывезти слюну россиян за рубеж
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь