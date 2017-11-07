Школьницу, пропавшую вместе с 18-летним другом, ищут в Челябинске

Волонтёры в Челябинске разыскивают 13-летнюю школьницу и её 18-летнего друга, которые отправились гулять и не вернулись домой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Подростки вышли из дома днём 6 ноября. Родственники предполагают, что всё это время они находились вместе.

Девочка худощавого телосложения со светлыми волосами и голубыми глазами была одета в длинный красный пуховик, коричневые леггинсы и чёрные осенние ботинки. Парень ростом около 180 см с тёмными волосами и карими глазами носит серо-синий пуховик, тёмные брюки и синие кроссовки.

<div id="vk_post_-40198941_15924"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-40198941_15924", -40198941, 15924, 'ipIZeLDWW9KU9FUEIQfGHhOkL6rR')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.