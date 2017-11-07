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07:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся

По данным ГИБДД, с начала ноября под колёса автомобилей попали 7 детей.

В Новосибирске водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла накануне днем. Неустановленный водитель сбил 5-летнего ребенка на улице Добролюбова. Малыш переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Теперь в ГИБДД ищут очевидцев аварии. Всех, кто обладает данными об участнике ДТП, просят позвонить по телефонам 232−23−51, 232−23−35 или по 002. .

В дорожной полиции также отметили, что с начала ноября в авариях пострадали 7 детей, из них три в столкновениях автомобилей, четыре — во время перехода дороги.

«Также ГИБДД напоминает водителям о том, что с изменениями погодных условий необходимо быть внимательнее и осторожнее на дороге», — резюмировали в отделе пропаганды.

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