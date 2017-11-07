На Среднем Урале продолжается расследование резни в Кедровке
Подозреваемый умер.
Подозреваемый умер.
Свердловские стражи правопорядка продолжают расследование резни в поселке Кедровка. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух лиц». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональных СУ СКР и полицейском главке.
Расправа над двумя женщинами произошла 4 ноября 2017 года на улице Привокзальной в Кедровке. Предварительно установлено, что 45-летний местный житель, вооруженный ножом, зарезал 57-летнюю
«Тело первой погибшей было обнаружено с множественными резаными ранами в торговой точке, а второй с аналогичными травмами — в восьми метрах от нее. Подозреваемым оказался неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид 2 второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении», — сообщил
По его сведениям, прохожие попытались скрутить на улице вооруженного ножом злоумышленника, однако им это не удалось. Злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД, которые патрулировали вверенную территорию и проезжали мимо.
Вскоре после задержания мужчина скончался. Признаков насильственной смерти при осмотре его тела не установлено. По предварительным данным, у подозреваемого произошел эпилептический припадок.
«Органы внутренних дел уже опросили мать подозреваемого, с которой в последние дни он жил на даче. Женщина поведала, что ее сын с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила его увезти в больницу. Но родные обезопасить себя и окружающих не успели», — уточнил Горелых.
В СУ СКР Свердловской области намерены установить все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, которые могли способствовать произошедшей трагедии, подчеркнули в