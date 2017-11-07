Больного вора помогла задержать пенсионерка в Куйбышеве

Почти два месяца сотрудники полиции не могли выйти на след злоумышленника. Кражи происходили в разных частях города и в разное время. Орудовал злоумышленник в частном секторе, в дома проникал по-разному: где-то срывал замки, а где-то просто отжимал оконную раму. Выносил деньги, золото, но чаще продукты питания.

Осечек не было, пока вор не проник в дом 58-летней пенсионерки. Пожилая женщина отсутствовала дома около часа, когда вернулась, сразу поняла, что в ее жилище побывал незваный гость. Звонок в дежурную часть поступил в половине девятого утра.

«Женщина отреагировала, сообщила в полицию и, соответственно, предугадывая пути отхода, мы его задержали. У преступника болят ноги, он старался, приезжая из Барабинска, отходить недалеко от остановки общественного транспорта», — рассказал VN.ru начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» Артур Яковлев.

Пенсионерки не было дома около часа. Когда вернулась, сразу поняла, что в доме побывал незваный гость. Фото автора.

Признательные показания 37-летний, ранее неоднократно судимый житель Барабинска дал еще по 11-ти эпизодам. Сейчас злоумышленник находится под стражей, а следователи выясняют его причастность к аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Максимальное наказание, которое может грозить гастролеру, — шесть лет лишения свободы.