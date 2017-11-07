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08:09 (мск), источник: СуперОмск

Прокурор не пришел на приговор Илюшину и Фоминой

Во вторник, 7 ноября, в Первомайском суде продолжилось оглашение приговора бывшим министрам транспорта и финансов Олегу Илюшину и Рите Фоминой.

От защиты Илюшина на этот раз пришла адвокат Елена Мутьева, в прошлом заседании присутствовал Евгений Забуга. Фомину представляет Александр Желещиков. А вот гособвинитель Дмитрий Казанник не явился, пока неизвестно, запаздывает ли прокурор или не будет участвовать в заседании вообще.

Олег Илюшин, отметим, пришел без частой в таких случаях сумки с вещами. Уже известно, что приговор будет обвинительный. Обвинение потребовало 7 лет общего режима для Илюшина и 4 года условно Фоминой.

Ущерб от действий чиновников оценивается в сумму около 1 млрд рублей. Подсудимые вину не признали.

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