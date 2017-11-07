Прокурор не пришел на приговор Илюшину и Фоминой

От защиты Илюшина на этот раз пришла адвокат Елена Мутьева, в прошлом заседании присутствовал Евгений Забуга. Фомину представляет Александр Желещиков. А вот гособвинитель Дмитрий Казанник не явился, пока неизвестно, запаздывает ли прокурор или не будет участвовать в заседании вообще.