В Новосибирске пропал мужчина с татуировками
43-летний Сергей Герцев в последний раз выходил на связь еще в сентябре, с тех пор о нем нет никакой информации.
43-летний Сергей Герцев в последний раз выходил на связь еще в сентябре, с тех пор о нем нет никакой информации.
В Новосибирске пропал мужчина с татуировками, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
43-летний Сергей Герцев в последний раз выходил на связь 26 сентября, тогда он находился в районе площади Станиславского в Новосибирске.
Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение,
Особые приметы: на левой щеке родинка, наколка на груди в виде розы, на мизинце левой руки цифра 13, на большом пальце правой руки крест, нет передних верхних зубов.
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8 953 887 17 77, 8 913 372 47 37, 8 909 534 92 34 и в полицию по номеру 02.