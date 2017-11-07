В Новосибирске пропал мужчина с татуировками, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

43-летний Сергей Герцев в последний раз выходил на связь 26 сентября, тогда он находился в районе площади Станиславского в Новосибирске.

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Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, зелено-карие глаза, черные с проседью волосы.

Особые приметы: на левой щеке родинка, наколка на груди в виде розы, на мизинце левой руки цифра 13, на большом пальце правой руки крест, нет передних верхних зубов.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.