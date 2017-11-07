В Челябинске горело высотное здание в центре города

Огонь стал распространяться около двух часов дня на 13 этаже шестнадцатиэтажного здания по улице Энтузиастов.

На тушение пожара выехали сотрудники МЧС. Им пришлось воспользоваться 50 метровой лестницей. чтобы добраться до очага возгорания. Менее чем через 30 минут возгорание было ликвидировано силами 33 человек и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщается.