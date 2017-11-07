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08:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске горело высотное здание в центре города

Накануне в одной из квартир челябинской высотки произошел пожар, сообщает корресопндент ГТРК «Южный Урал».

Огонь стал распространяться около двух часов дня на 13 этаже шестнадцатиэтажного здания по улице Энтузиастов.

На тушение пожара выехали сотрудники МЧС. Им пришлось воспользоваться 50 метровой лестницей. чтобы добраться до очага возгорания. Менее чем через 30 минут возгорание было ликвидировано силами 33 человек и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

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