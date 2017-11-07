Из развлекательных центров Уфы пришлось эвакуировать 6 140 человек

Вечером 6 ноября 2017 года по Уфе вновь прокатилась волна звонков о якобы установленных бомбах. Сообщения о взрывных устройствах в торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах поступали с восьми часов вечера и до поздней ночи.

— В службу спасения поступили сообщения по одному кинотеатру и 13 торговым центрам. Всего 14 сообщений. Пришлось эвакуировать 6 140 человек. Все проверено, информация не подтвердилась, — отчитался сегодня утром мэр Уфы Ирек Ялалов.

Мэр Уфы выразил благодарность сотрудникам специальных служб, которые оперативно провели эвакуацию посетителей. Уважение заслужили и горожане, без паники и претензий покидавшие торговые центры и развлекательные комплексы посреди сеансов кино.