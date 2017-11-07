Из развлекательных центров Уфы пришлось эвакуировать 6 140 человек
По городу вновь прошла волна ложных звонков.
По городу вновь прошла волна ложных звонков.
Вечером 6 ноября 2017 года по Уфе вновь прокатилась волна звонков о якобы установленных бомбах. Сообщения о взрывных устройствах в
— В службу спасения поступили сообщения по одному кинотеатру и 13 торговым центрам. Всего 14 сообщений. Пришлось эвакуировать 6 140 человек. Все проверено, информация не подтвердилась, — отчитался сегодня утром мэр Уфы Ирек Ялалов.
Мэр Уфы выразил благодарность сотрудникам специальных служб, которые оперативно провели эвакуацию посетителей. Уважение заслужили и горожане, без паники и претензий покидавшие торговые центры и развлекательные комплексы посреди сеансов кино.
— Я надеюсь на наши специальные службы. С таким явлением мы сталкиваемся не первый раз. Эту волну просто необходимо прекращать, — заявил Ялалов на оперативном совещании.