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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Из развлекательных центров Уфы пришлось эвакуировать 6 140 человек

По городу вновь прошла волна ложных звонков.

Вечером 6 ноября 2017 года по Уфе вновь прокатилась волна звонков о якобы установленных бомбах. Сообщения о взрывных устройствах в торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах поступали с восьми часов вечера и до поздней ночи.

— В службу спасения поступили сообщения по одному кинотеатру и 13 торговым центрам. Всего 14 сообщений. Пришлось эвакуировать 6 140 человек. Все проверено, информация не подтвердилась, — отчитался сегодня утром мэр Уфы Ирек Ялалов.

Мэр Уфы выразил благодарность сотрудникам специальных служб, которые оперативно провели эвакуацию посетителей. Уважение заслужили и горожане, без паники и претензий покидавшие торговые центры и развлекательные комплексы посреди сеансов кино.

— Я надеюсь на наши специальные службы. С таким явлением мы сталкиваемся не первый раз. Эту волну просто необходимо прекращать, — заявил Ялалов на оперативном совещании.

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