Двух женщин спасли пожарные в Приморье

Ранним утром, в 4 часа 35 минут, 6 ноября пожарным сообщили о возгорании в квартире дома, расположенного в посёлке Липовцы на улице Лермонтова.

Через пять минут на место происшествия прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки было установлено, что горит потолок. На момент пожара в квартире находились две женщины, которых спасатели вывели на свежий воздух.

В 4 часа 47 минут пожар удалось локализовать, в пять ноль пять — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Напомним, ранее «Deita.ru» писало о том, что в центре приморской столицы горит старый заброшенный роддом. По словам очевидцев, возгорание произошло около девяти часов утра. Примерно через час пожар удалось ликвидировать полностью.