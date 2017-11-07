Прокуратура назвала причину падения самолета в Экимчане
В результате падения самолета погиб пилот.
В результате падения самолета погиб пилот.
Причиной падения самолета Ан-2 в Экимчане стал отказ двигателя. Об этом 7 ноября сообщила
«Через десять минут [после взлета — прим. ред ИА REGNUM ] послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками, — говорится в сообщении. — За 600 метров до
При приземлении самолет получил серьезные повреждения,
На борту самолета находился только экипаж. Один пилот получил сильные ожоги, в результате чего погиб.
По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, 7 ноября самолет Ан-2 должен был совершить частный грузовой рейс из поселка Экимчан в Хабаровский край. Самолет принадлежал компании «Зодиак — групп», на момент падения его арендовала авиакомпания «Дальтрансаэро».