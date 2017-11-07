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08:40 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция нашла 16 тыс. литров «паленки» в Челябинске

Правоохранители «выпотрошили» один из складов в Советском районе.

Почти 16 тыс. литров контрафактного алкоголя и этилового спирта обнаружили полицейские на одном из складов в Советском районе Челябинска — находки были сделаны в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В результате операции на одном из складов сотрудники полиции обнаружили и изъяли алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также этиловый спирт, в количестве около 16 тыс. литров. В настоящее время изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в полиции.

— при взбалтывании бутылки с алкогольной продукцией появляется осадок либо посторонние включения в виде лохмотьев, волосков;
— на фальсифицированной стеклобутылке отсутствует штамп завода-изготовителя;
— наклейки, этикетки на стеклобутылке, как правило, наклеены неровно, на них отсутствует четкое изображение;
— при намокании акцизной марки краситель обычно размазывается и оставляет цветовой след.

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