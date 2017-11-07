Полиция нашла 16 тыс. литров «паленки» в Челябинске

Почти 16 тыс. литров контрафактного алкоголя и этилового спирта обнаружили полицейские на одном из складов в Советском районе Челябинска — находки были сделаны в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В результате операции на одном из складов сотрудники полиции обнаружили и изъяли алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также этиловый спирт, в количестве около 16 тыс. литров. В настоящее время изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в полиции.