Полиция нашла 16 тыс. литров «паленки» в Челябинске
Правоохранители «выпотрошили» один из складов в Советском районе.
Правоохранители «выпотрошили» один из складов в Советском районе.
Почти 16 тыс. литров контрафактного алкоголя и этилового спирта обнаружили полицейские на одном из складов в Советском районе Челябинска — находки были сделаны в ходе
«В результате операции на одном из складов сотрудники полиции обнаружили и изъяли алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также этиловый спирт, в количестве около 16 тыс. литров. В настоящее время изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в полиции.
— при взбалтывании бутылки с алкогольной продукцией появляется осадок либо посторонние включения в виде лохмотьев, волосков;
— на фальсифицированной стеклобутылке отсутствует штамп завода-изготовителя;
— наклейки, этикетки на стеклобутылке, как правило, наклеены неровно, на них отсутствует четкое изображение;
— при намокании акцизной марки краситель обычно размазывается и оставляет цветовой след.