Красноярка оказалась в центре разрушительного тайфуна во Вьетнаме (видео)

Источник: Reuters

Жительница Красноярска Юлия Колпакова рассказала о том, как на Вьетнам обрушился мощный тайфун «Дамри». Отдыхающая в Нячанге красноярка уверяет, что оказалась в «прямо в эпицентре событий».

По данным СМИ, обрушившийся 4 ноября на центральную часть Вьетнама тайфун «Дамри» унес жизни не менее 60 человек, еще около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Красноярка рассказал, что тайфун пришел ночью, когда люди спали. С ее слов, ураган сносил рекламные щиты и крыши, а также вырывал деревья с корнем. Люди были в панике: кто-то плакал от бессилия, другие — кричали. Девушка также пожаловалась, что туристов не предупредили о надвигающейся опасности.

«Дамри» стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия. В результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 40 тысяч жилых домов.