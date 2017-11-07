Доигрался: в Совгавани на школьника завели уголовное дело за звонок о бомбе

В Советской Гавани правоохранители завели на несовершеннолетнего местного жителя уголовное дело. Подросток сообщил в полицию, что в школе заложена бомба, но прибывшие спецслужбы ничего не обнаружили. Теперь мальчику «светит» наказание вплоть до лишения свободы.

Информация поступила в дежурную часть 19 октября этого года в 14 часов 50 минут. Звонивший рассказал, что в средней школе № 3 Советской Гавани заложено взрывное устройство. На место происшествия съехались сотрудники всех спецслужб и профильных ведомств. Из здания образовательного учреждения эвакуировали 126 человек, в том числе 95 школьников. Специалисты обследовали всю школу, но бомбу не обнаружили.