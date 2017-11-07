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08:14 (мск), источник: Восток Медиа

Доигрался: в Совгавани на школьника завели уголовное дело за звонок о бомбе

Ложное сообщение обернулось для подростка расследованием.

В Советской Гавани правоохранители завели на несовершеннолетнего местного жителя уголовное дело. Подросток сообщил в полицию, что в школе заложена бомба, но прибывшие спецслужбы ничего не обнаружили. Теперь мальчику «светит» наказание вплоть до лишения свободы.

Информация поступила в дежурную часть 19 октября этого года в 14 часов 50 минут. Звонивший рассказал, что в средней школе № 3 Советской Гавани заложено взрывное устройство. На место происшествия съехались сотрудники всех спецслужб и профильных ведомств. Из здания образовательного учреждения эвакуировали 126 человек, в том числе 95 школьников. Специалисты обследовали всю школу, но бомбу не обнаружили.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, сотрудники полиции установили, кто сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. Звонившим оказался 14-летний ученик другой школы. В его отношении возбудили уголовное дело, сейчас правоохранители проводят расследование. Советско-Гаванский городской прокурор признал такое решение законным и обоснованным. Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, составляет лишение свободы на срок до трёх лет.

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